Відбувається "чорнобилізація" проблеми: влада замовчує про масштаби поширення COVID-19, як більше тридцяти років тому - про вибух на атомній станції

Своєю точкою зору поділився український журналіст Андрій Пальчевський, який опублікував відеозвернення у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук (щоб подивитися, проскрольте вниз), передає Politeka.net.

Експерт назвав страхітливу цифру кількості заражених в нашій країні, яка відрізняється від офіційної - в даний час МОЗ повідомило про 113 випадків COVID-19.

"Шість з половиною тисяч хворих в Україні - така думка фахівців, яким можна вірити. А можна вірити в дурості, як 97 хворих, як пише наш МОЗ. Для тих, хто пережив Чорнобиль, абсолютно ясно, що влада робить теж саме. "Чорнобилізація" ситуації призводить до того, що трагедія, яка розгортається у нас зараз з коронавірусом, замовчується, і досягне реально найбільших пропорцій в Європі. Я, на жаль, в цьому не сумніваюся. Одна тільки клініка "Євролаб" визначила з приблизно 500 зразків - 12 позитивних, з яких шість було підтверджено в Німеччині методом ПЛР, інші китайською системою... Ця цифра не могла не насторожити. Інформація була передана МОЗ", - заявив Пальчевський.

За його словами неможливо побачити реальну картину, коли в країні робиться мінімальна кількість тестів. У той же час в Італії проводять по 20 тисяч тестів на коронавірус щодня, у Кореї вже зробили близько 400 тисяч.

Також Пальчевський висловив свої припущення з приводу того, яким чином вірус потрапив до України.

"Двома головними способами... По-перше, це божевільним рішенням прийняти заробітчан - без усякої підготовки як на кордоні, так і з точки зору розгорнутості епідеміологічних центрів, які могли б їх прийняти в разі необхідності... І по-друге, так званий, "куршавелевський фактор". Взагалі лижні курорти, як не дивно, стали головними розповсюджувачами вірусу у Європі. Один австрійський і в нашому випадку "куршавелевський фактор", де, як ви знаєте з преси, знаходилися і лежить зараз у лікарні Валерій Хорошковський і ще група людей, депутатів, які стали жертвами вірусу внаслідок того, що вони спілкувалися з тими, хто приїхав з Куршавеля", - пояснив журналіст.

Пальчевський підкреслив, щоб побороти коронавірус, українцям слід з усією серйозністю поставитися до свого громадянського обов'язку.

"Я вважаю, що без участі суспільства, ми приречені на найвищу захворюваність в Європі, тому що те, що було зроблено керівництвом країни досі, порушує всі норми і, до речі, закони (про те, що не можна в карантин ввозити інших людей теж із зони карантину)... Швидше за все, доведеться створювати народний інформаційний центр про коронавірус, тому що влада буде все замовчувати, як вони роблять це останній місяць", - підсумував Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський розгромив команду Зеленського: «Влада дорого заплатить за сволотість, який вони нам влаштували».

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