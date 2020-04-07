Владимир Зеленский обратился к украинцам и высказался о волнующем многих вопросе празднования Пасхи в условиях карантина

Президент выступил с новым обращением к украинцам вечером 7 апреля. Он рассказал о том, что на этой неделе в страну должны прибыть по крайней мере семь самолетов с медицинским грузом для борьбы с «уханьским» вирусом. Он также рассказал, что параллельно с этим Украина и сама начинает наращивать производство собственных тест-систем ПЦР, а также медицинских масок.

Президент напомнил о том, что с 6 апреля в стране начали действовать усиленные правила карантина.

«Наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации», - заявил президент.

Он также прокомментировал волнующую многих украинцев тему празднования Пасхи. Президент пообещал обеспечить трансляцию богослужений по телевидению.

«Уже в это воскресенье Пасху будут отмечать христиане западного обряда. Мы оказались в ситуации, когда нам придется менять свои традиции ради здоровья и жизни. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах. А вас я прошу вспомнить Божью заповедь о любви к ближнему. Во времена коронавируса лучшее проявление такой любви - это не создавать опасность для здоровья и жизни ближнего», - заявил Зеленский.

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