Владимир Зеленский обратился к украинцам и высказался о волнующем многих вопросе празднования Пасхи в условиях карантина
Президент выступил с новым обращением к украинцам вечером 7 апреля. Он рассказал о том, что на этой неделе в страну должны прибыть по крайней мере семь самолетов с медицинским грузом для борьбы с «уханьским» вирусом. Он также рассказал, что параллельно с этим Украина и сама начинает наращивать производство собственных тест-систем ПЦР, а также медицинских масок.
Президент напомнил о том, что с 6 апреля в стране начали действовать усиленные правила карантина.
«Наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации», - заявил президент.
Русская Кардашьян покорила впечатляющим видом сзади: "Какая лапочка"
Массовая блокировка счетов и начисление "левых" долгов: ПриватБанк предупредил украинцев
"Лена, как там Швеция?": заплаканная жена Зеленского обратилась к украинцам и поразила видом
Спрос на доллар рухнул: что будет с курсом валют уже через неделю, украинцам дали точный прогноз
Он также прокомментировал волнующую многих украинцев тему празднования Пасхи. Президент пообещал обеспечить трансляцию богослужений по телевидению.
«Уже в это воскресенье Пасху будут отмечать христиане западного обряда. Мы оказались в ситуации, когда нам придется менять свои традиции ради здоровья и жизни. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах. А вас я прошу вспомнить Божью заповедь о любви к ближнему. Во времена коронавируса лучшее проявление такой любви - это не создавать опасность для здоровья и жизни ближнего», - заявил Зеленский.
Напомним, слуги народа взбунтовались против Зеленского, транш МВФ под угрозой.
Как сообщала Politeka, перепуганный Зеленский остался один, Комаровский выдал подноготную: "Развели и радуются".
Также Politeka писала, что у Зеленского сдают нервы из-за скандала с пленками Ермака: "Примчался и кричал".