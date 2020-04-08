Волеизъявление избирателей было нарушено, в связи с союзом бывшего президента Петра Порошенко и действующего - Владимира Зеленского

На фоне гибридного карантина с элементами военного положения президент Зеленский окончательно превратился в «порохобота». Об этом пишет в своей статье политический публицист Александр Зубченко.

«Да, союз фракций Порошенко и Зеленского, которого год назад те же «порохоботы» называли «наркоманом» и «клоуном», стал практически официальным», - констатировал он.

Зубченко назвал союз Зеленского и Порошенко «полноценным переворотом».

«То, что произошло, имеет все признаки полноценного переворота, нарушения конституционного волеизъявления избирателей. Люди голосовали против Порошенко, войны, уничтожения прав русскоязычных, межнациональной розни и прославления «героев ОУН-УПА» и дивизии СС «Галичина». Ну, не все, а большинство (73%)», - напомнил журналист.

Зубченко поясняет, что «слуги» во главе с Зеленским пообещали Порошенко иммунитет от уголовного преследования.

«По итогу Порошенко вместо того, чтобы давать показания и разучивать арестантские песни, приободрился и начал бегать по телевизионным эфирам. В обмен на совместное со «слугами» голосование за рынок земли Порошенко получил иммунитет от уголовного преследования. Он теперь ближайший соратник Зеленского», - написал публицист.

«И даже если новый генпрокурор Венедиктова попытается его привлечь, «зеленые» поклялись Пете, что не дадут его посадить», - добавил автор.

Зубченко уверен, что «Свинарчук, Пашинский, Парубий и вся гоп-компания Петра Алексеевича с момента совместного голосования за приватизацию земли может тоже спать спокойно».

«Весна пришла. Однако «посадок» нет. Наоборот, выяснилось, что «эль Поро» и компания, оказывается, порядочные люди и честные торговцы. Торговцы Родиной. Как и сменщик Порошенко», - иронически написал журналист.

Зубченко поясняет, что из-за сговора с Порошенко «электорат Зеленского (если подобное выражение вообще корректно) разочаровывается в своем «кумире».

Поэтому, по мнению журналиста, возникает вопрос, к кому перейдут голоса разочаровавшихся в Зеленском? По словам Зубченко, Юлия Тимошенко не подходит, потому что не отвечает запросам избирателей Зеленского.

«Может быть, к Юлии Владимировне? Ведь за комика голосовали те, кто называет себя проевропейскими. Однако они хотели «новых лиц в политике». Получили. А какое Юля «новое лицо»? Они еще с Лазаренко в сауну ходили», - напомнил он.

По словам Зубченко, адекватные украинцы и противники Майдана будут ориентироваться на «Оппозиционную платформу» Виктора Медведчука.

«Хочется верить в то, что адекватные избиратели и те, кто был против «европейской революции», уйдут к Медведчуку и «Оппозиционной платформе». Это единственная политическая сила в Украине, которая выступает против МВФ, внешнего управления и за мир», - констатировал журналист.

Зубченко напомнил, что Виктор Медведчук является главным оппонентом Сороса, поэтому его так ненавидят «соросята».

«Именно поэтому Медведчук считается главным врагом Сороса, а «соросята» при каждом удобном случае норовят на него потявкать как шакалы.