Президент Турции Тайип Эрдоган подал пример своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому

Как сообщает Politeka.net, на это в своем посте в Facebook обратил внимание политолог Юрий Романенко.

Накануне Тайип Эрдоган запретил продажу масок по всей Турции и в недавнем телеобращении пообешал, что их будут раздавать бесплатно. Любой желающий может получить средство защиты от вирусов, отправив запрос на официальном государственном портале или на сайте местной почты.

Вдобавок, в система здравоохранения в Турции приняла экстренные меры, медики теперь ежедневно делают более 20 тысяч тестов на китайских вирус.

"Найдите отличия, как говорится", - иронично обратился Юрий Романенко к пользователям социальной сети.

Стоит отметить, что украинцы активно отреагировали на новость о мерах, принятых в Турции. Многие комментаторы пришли к выводу, что Владимиру Зеленскому и всей Украине стоит поучиться у Эрдогана, как бороться с пандемией.

"Я вот тоже не понимаю, что мешает тем кто сейчас оформляют протоколы и штрафуют дать с собой по сто масок, что бы они бесплатно раздавали прохожим у которых их нет"; "Там и остальные шаги Эрдогана направлены на поддержание населения и экономики. И это при том, что у них более чем адекватный карантин и отсутствие истерики"; "Молодец Эрдоган! Не то что некоторые в правительстве Украины :( Украина может делать 30 тысяч тестов в неделю, но нет необходимости – Ляшко"; "Покажите это Володе"; "Как говорят в Одессе.. Две большие разницы..)"; "А наши жлобы бар*ги наживаются", - пишут пользователи соцсети.

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