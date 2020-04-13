Президент Александр Лукашенко уверяет, что Украина якобы сама дала повод на военный конфликт с Россией

Об этом он рассказал в интервью журналистам, передает Эхо Москвы.

По его словам, он не пытается оправдать Кремль в военной агрессии против Украины.

"Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее – ну, вопросов, которых не должно быть в Украине! Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию, нет. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению", – заявил Лукашенко в интервью.

Лидер Беларуси также добавил, что украинцы якобы "не сумели ответить ему на вопрос, как они отстаивали Крым".

"Что касается Крыма, когда на меня начали наступать украинцы тем же летом после Крыма, сразу в тот год, я им сказал – де-факто российский, юридически это не оформлено. А потом они опять начали меня душить на площади Верховной Рады. Я им задаю вопрос, вы меня не душите, вы мне скажите, как вы обороняли Крым? Как вы его защищали? Сколько там украинцев погибло за эту святую украинскую, как они говорят, землю?", – добавил Лукашенко, откровенно озвучивая тезисы кремлевской пропаганды.

"Тишина. Вот ответ на вопрос. Я исхожу из реальной ситуации, а давать оценки – чей Крым, это уже вы занимайтесь там. Я немножко серьезнее смотрю на эти вопросы, не политизирую и не занимаюсь агитацией", – жестко резюмировал президент Беларуси в интервью журналистам.

Ранее мы рассказывали о том, что Лукашенко раскрыл схему Путина. Лидер Беларуси готов платить втридорога любой другой стране, лишь бы не покупать российскую нефть.

«Говорят, вот Лукашенко умеет считать, он на это не пойдет. Он не будет покупать норвежскую, американскую, саудовскую, азербайджанскую, венесуэльскую нефть. Буду. Даже если будет дороже, - мощно заявил лидер Беларуси и добавил, что у него состоялся диалог с российским коллегой по поводу нефти, - «Слушай, Саша, а зачем ты дороже будешь покупать?». Я ему говорю: «Чтобы каждый год 31 декабря в 12 часов ночи не стоять перед тобой на коленях». Вот абсолютно точный был ответ: «Слушай, ну мы же друзья, кто перед кем стоит?» Я говорю: «Я стою. Так быть не должно. И так не будет».

Напомним, Лукашенко рассмеялся в лицо врачу: «Надо работать как в Беларуси, и не будет как в Италии».

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