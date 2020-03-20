"Я в них не верю"

Александр Лукашенко снова отметился скандальным высказыванием о коронавирусе

Президент Беларуси изначально отнесся к ситуации с эпидемией, а затем и пандемией вируса в мире на удивление спокойно. В то время, как многие страны мира принимают серьезные меры для того, чтобы остановить распространения заболевания, в Беларуси так и не был введен карантин.

О своем отношении к вирусу Лукашенко в очередной раз напомнил во время посещения научно-производственного частного предприятия "Адани", где он пообщался с директором по развитию предприятия, который является врачом из Шри-Ланки и по совместительству работает кардиологом в одной из минских поликлиник.

«Желаю вам, не болейте», - обратился медик к Лукашенко.

Однако, президенту Беларуси такое косвенное напоминание о ситуации в мире не понравилось, и он высказал все, что думает о коронавирусе.

«Ты, наверное, не те ресурсы читаешь. Меня через день: то хоронят, то коронавирусы, то еще что-то ... Я, правда, в них не верю», - заявил глава государства со смехом.

Он добавил, что недавно слышал от некого специалиста, что новый коронавирус на 90% похож по структуре на прежние, уже знакомые ученым, а в еще 10% специалистам якобы «еще предстоит разобраться».

«А мы начинаем здесь паниковать, кричать. Надо работать как в Беларуси, тогда не будет как в Италии», - заявил Лукашенко, после чего постучал по деревянному столу.

До этого президент Беларуси призвал граждан работать и не поддаваться панике. В первую очередь он адресовал этот совет жителям сел. По его словам, «трактор» способен вылечить любой коронавирус.

«Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!», - заявил Лукашенко.

Напомним, под боком у Украины нашлась страна, где все хорошо: "У нас нет никакого кризиса и карантина".

Как сообщала Politeka, Лукашенко ответил на панику вокруг коронавируса: "Наливай!".

Также Politeka писала, что Лукашенко ошарашил мир, лекарство от коронавируса есть в Беларуси: "Вылечит всех".