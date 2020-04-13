Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российские СМИ предвзято пишут о том, как белорусы борются с пандемией

Как сообщают белорусские СМИ, об этом он заявил во время совещания. Лукашенко не понравилось, как в российских СМИ освещают ситуацию с распространением вируса в Беларуси. По его словам, россияне "дают такую гадкую информацию" и искажают факты.

«Россиянам хотел бы сказать - этим, которые "плявузгают": не трогайте нас! Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?», - возмутился президент.

Он добавил, что плохо о белорусах говорят на топовых российских каналах. Рассказывают, что в Беларуси скрывают реальное число заболевших, а также прячут информацию. Лукашенко подчеркнул, что в Беларусь были приглашены представители ВОЗ, которые должны были оценить ситуацию в стране.

«А слабо всем позвать специалистов в страну? Россиянам, американцам. И вот так сказать: идите и посмотрите, как у нас они были», - вызывающе заявил Лукашенко.

Как известно, состоянием на 13 апреля в Беларуси зафиксировано более 2,5 тысяч случаев заражения уханьским вирусом.

Напомним, что Лукашенко разгромил карантинщиков и назвал свою тактику: «Запирать людей в тухлых квартирах – это не метод».

Как сообщала Politeka, Лукашенко ответил, чей Крым и оправдал вторжение: "Украина сама дала повод", скандальное заявление.

Также Politeka писала, что доктор Комаровский похвалил бездействие Лукашенко в дни пандемии: "Видите, какой там мор".