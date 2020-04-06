Лідер Білорусі Олександр Лукашенко почав давати настанови щодо того, як боротися з китайським вірусом

Про це пише Tut.by.

Як відомо, епідемія вірусу не обійшла стороною Білорусь, хоча раніше Олександр Лукашенко не визнавав існування підступного вірусу.

За інформацією місцевих ЗМІ, жителі впевнені, що країна повинна піти на карантин, а президента вважають божевільним.

Олександр Лукашенко впевнений, що в Білорусі не потрібно вводити жорсткі заходи, а карантин нібито може погіршити ситуацію в країні.

«Ми вбиваємо людей у цих квартирах. Нас завжди вчили: якщо ГРВІ, грип та інше, треба на вулицю виходити, дихати свіжим повітрям, провітрювати приміщення», - стверджує президент.

За словами Лукашенка, «ізолюючи людей в своїх будинках і квартирах, ніхто не знає, здорові вони чи вже чимось заразилися», і вони «перебувають у своїй зачиненій квартирі в атмосфері вірусів».

Лідер Білорусі також стверджує, що людям потрібно вживати більше жиру.

"Вершкове масло треба зараз є, виявляється, жир допомагає легеням боротися з вірусами", – він заявляв раніше.

Що стосується алкоголю, то Лукашенко говорив наступне: «Я людина, яка не п'є, але останнім часом жартома кажу, що горілкою треба не тільки руки мити, але, напевно, і в день 40-50 грам в перерахунку на чистий спирт – труїти цей вірус».

Також він закликав частіше займатися фізичною працею.

«Приємно дивитися по телевізору: люди на тракторі працюють, ніхто не говорить про віруси… Там трактор вилікує всіх. Поле всіх лікує!» – говорив Лукашенко в спілкуванні з журналістами.

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