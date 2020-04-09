Відносини між президентом Білорусі Олександром Лукашенком і Росії Володимиром Путіним загострилися на тлі закупівлі нафти
Лукашенко готовий платити втридорога будь-якій іншій країні, лише б не купувати російську нафту. Білоруський лідер прокоментував ситуацію, пишуть росЗМІ. В мережі опублікували відео, де він говорить, що не стане "стояти на колінах" перед Путіним (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
«Кажуть, ось Лукашенко вміє рахувати, він на це не піде. Він не буде купувати норвезьку, американську, саудівську, азербайджанську, венесуельську нафту. Буду. Навіть якщо буде дорожче, - заявив Лукашенко, додавши, що у нього відбувся діалог з російським колегою щодо нафти, - «Слухай, Саша, а навіщо ти дорожче будеш купувати?». Я йому кажу: «Щоб кожен рік 31 грудня о 12 годині ночі не стояти перед тобою на колінах». Ось абсолютно точна була відповідь: «Слухай, ну ми ж друзі, хто перед ким стоїть?» Я кажу: «Я стою. Так бути не повинно. І так не буде».
Президент Білорусі підкреслив, що готовий закуповувати нафту за світовою ціною, без "премій".
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Ситуацію активно коментують у мережі:
"Який молодець, треба пишатися Білоруському народу своїм Президентом!"
"білоруси тримайтеся подалі від наших злодіїв у кремлі, молодці,їх не те що весь світ їх ненавидить,ми самі росіяни їх ненавидимо,злодії прокляті!"
"Назрівають цікаві події, подивимося-подивимося..."
"Лукашенко відкрито сказав, що Путін хоче "премії" особисто для себе, крім ціни на нафту"
"Премії не буде! Розкрив схему"
Нагадаємо, Лукашенко розсміявся в обличчя лікаря: «Треба працювати як в Білорусі, і не буде, як в Італії».
Також Politeka писала, що Лукашенко зганьбився, білорусам співчуває весь світ: «Горілка, трактор, і…».