Президент Олександр Лукашенко запевняє, що Україна нібито сама дала привід на військовий конфлікт з Росією

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам, передає Ехо Москви.

За його словами, він не намагається виправдати Кремль військової агресії проти України.

"Україна в якійсь мірі підставилася. Росіян почали душити, мова там і інше – ну, питань, яких не повинно бути в Україні! Як би там не було, я не виправдовую зараз Росію, немає. Я не дорікаю Україну. Але як би там не було, Україна хоч і маленький, але дала привід до цього зіткнення", – заявив Лукашенко в інтерв'ю.

Лідер Білорусі також додав, що українці нібито "не зуміли відповісти на його питання, як вони відстоювали Крим".

"Що стосується Криму, коли на мене почали наступати українці влітку після Криму, відразу в той рік, я їм сказав – де-факто російський, це юридично не оформлено. А потім вони знову почали мене душити на площі Верховної Ради. Я їм задаю питання, ви мене не душіть, ви мені скажіть, як ви обороняли Крим? Як ви його захищали? Скільки там українців загинуло за цю святу українську, як вони кажуть, землю?", – додав Лукашенко, відверто озвучуючи тези кремлівської пропаганди.

"Тиша. Ось відповідь на запитання. Я виходжу з реальної ситуації, а давати оцінки – чий Крим, це вже ви займайтеся там. Я трошки серйозніше дивлюся на ці питання, не політизую і не займаюся агітацією", – жорстко резюмував президент Білорусі в інтерв'ю журналістам.

Раніше ми розповідали про те, що Лукашенко розкрив схему Путіна. Лідер Білорусі готовий платити втридорога будь-якій іншій країні, лише б не купувати російську нафту.

«Кажуть, ось Лукашенко вміє рахувати, він на це не піде. Він не буде купувати норвезьку, американську, саудівську, азербайджанську, венесуельську нафту. Буду. Навіть якщо буде дорожче, - потужно заявив лідер Білорусі і додав, що у нього відбувся діалог з російським колегою щодо нафти, - «Слухай, Саша, а навіщо ти дорожче будеш купувати?». Я йому кажу: «Щоб кожен рік 31 грудня о 12 годині ночі не стояти перед тобою на колінах». Ось абсолютно точний була відповідь: «Слухай, ну ми ж друзі, хто перед ким стоїть?» Я кажу: «Я стою. Так бути не повинно. І так не буде».

Нагадаємо, Лукашенко розсміявся в обличчя лікаря: «Треба працювати як в Білорусі, і не буде, як в Італії».

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