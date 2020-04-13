Лучше всех в Украине с пандемией коронавируса справляется мэр Киева Виталий Кличко, который «четко отрабатывает ситуацию в столице».

Об этом на фейсбук-странице написал политолог Вадим Карасев.

Он сравнил Кличко с Рудольфом Джулиани на посту мэра Нью-Йорка: «Когда в Нью-Йорке в 2001 году упали башни-близнецы, в то время мэр города Джулиани не стушевался – действовал четко и в соответствии с моментом. Координировал работу городских служб и успокаивал людей в эфире. Сегодня Виталий Кличко показывает себя как сильный мэр для сложных времен. Так же, как и его друг Джулиани в то время».

В результате у Кличко рекордный за последние 3 года рейтинг — 54%. На ближайших выборах за него проголосовали бы 40% киевлян, что в 4 раза больше, чем у ближайших конкурентов. Во втором туре Кличко набрал бы почти 50%, опередив любого другого кандидата.

Карасев объяснил такие электоральные результаты адекватными действиями киевской мэрии на фоне неуверенности центральной власти. «Украина, как мне кажется, вовремя начала реагировать на распространение коронавируса. Однако при этом представители власти вели и ведут себя по-разному. Центральная власть мечется с решениями – то думала вводить/не вводить ЧП, то уже собирается ослабить карантин в начале мая», — написал политолог.



