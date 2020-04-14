Украина, из-за эпидемии "китайского" вируса будет вынуждена обратиться за помощью к России

Такое мнение российским СМИ озвучил сбежавший в Россию бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник.

По его словам, Украины уже не существует как государства, а страной правят американцы.

"После государственного переворота Украина исчезла как государство. Есть страна, территория, а нет государства. Американцы управляют Украиной, как колонией. Многие региональные лидеры, понимая, что в центре правят идиоты, начинают бунт. Поэтому не нужно даже быть очень умным, чтобы сказать о том, что Украина находится на стадии развала" — заявил Олейник.

В связи с эпидемией Украину будет вынуждена просить о помощи в России и Беларуси, считает экс-регионал.



"Государства, у которых очень низкий иммунитет, могут исчезнуть. В Украине нет ни денег, ни запасов продуктов. В этих условиях Украина будет вынуждена обратиться к России и Белоруси за помощью", - заключил он.

Стоит отметить, что бывший народный депутат Украины является постоянным гостем пропагандистских программ на российском телевидении и делится своим "экспертным" мнением по Украине.

Во время одного их эфиров, он заявил, что безвизовый режим ввели с целью принудительного вывоза украинцев в Европу и раскритиковал украинские власти.





"Это внуки и дети полицаев и бандеровцев. Внуки и дети освободителей Украины проиграли битву, но не войну. Четыре года мы терпели издевательства. Четыре года народ в реальной оккупации, нищете! Пришло время наступать. И мы это будем делать!" - заявил он.



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