Российская пропагандистка Ольга Скабеева разразилась угрозами в сторону Украины
Очередной "перл" она выдала в эфире пропагандистской программы "60 минут" на росТВ.
Россияне и их эксперты почему-то решили, что Украина собирается захватывать Кубань. Тогда же Скабеева и взорвалась угрозами.
"Мы придем и построим вам новую Украину... Вот пусть придут в Кубань. Чем это закончится? Это очень скоро закончится!", - заявила она.
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По ее словам, "угрозы" со стороны Украины могут усугубить конфликт с Россией.
"Такая риторика может устрашить наш русский мир, и мы начнем продвижение (на Украину, – ред.), потому что уже достали", – подытожила скандалистка.
Ранее, топ-пропагандисты Кремля устроили настоящий переполох из-за Украины.
Так, в продаже появились консервы с названием "Сеп*р в сметане", которые напугали и вызвали гнев у известной украинофобскими высказываниями Ольги Скабеевой, которая поспешила возмутиться этой новости в своей пропагандистской телепередачи "60 минут".
Она размахивала руками, не понимая юмора, и с ужасом показывала на консервы на которых находилась надпись "в соусе русскоязычных младенцев".
Скабеева тут же вцепилась в эти шутливые фото с консервами и начала винить Украину в том, что там живут люди с которыми совершенно невозможно договориться о мире. И почему-то "приплила" к этим концервам украинскую власть, заявив, что политики Украины уж точно не будут заканчивать войну на Донбассе.