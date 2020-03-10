Скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева устроила истерику в прямом эфире

Так, Скабеева разразилась едкими оскорблениями в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", завив, что "закон об языке" стал "плевком в лицо" большинству украинцев, которые якобы не поддерживают развитие государственного языка.

Скабеева намекнула, что украинцы якобы проголосовали за Зеленскому, чтобы он спас их от "закона об языке", который продвигал Порошенко. А теперь, когда его приняли 73% украинцам "плюнули в лицо". При этом, пропагандистка не сдерживала своих эмоций, крича и размахивая руками.

"Что говорить про эту несчастную Украину, если там официально, теперь уже окончательно запретили русский язык! Таким образом они плюнули в сторону всех тех украинцев, а это 73%, которые голосовали против Порошенко и этих адских, совершенно людоедских отвратительных законов!" – выкрикнула, не сдерживая эмоций, пропагандистка.

Стоит отметить, что закон закрепляет, что единственным государственным языком в Украине является украинский — и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.