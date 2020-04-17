Министр Украины по делам ветеранов Сергей Бессараб удивил украинцев многомиллионными доходами на госслужбе

Как сообщает Politeka.net, чиновник указал крупную сумму после увольнения из Генштаба ВСУ. Данные появились в Едином реестре деклараций государственных служащих 27 марта.

Сергей Бессараб сообщил, что при переводе из Генерального штаба в Кабмин ему выплатили 1,924 миллиона гривен расчёта. Кроме того, у министра есть киевская квартира, участок земли в Черниговской области и автомобиль Toyota Camry 2007 года выпуска. Большую часть доходов чиновника составили зарплата и пенсия.

Стоит отметить, что в 2014 году Сергей Бессараб попал под закон о люстрации и был уволен. Но после принятия поправок, стал замглавы Генерального штаба, как "ценный" военнослужащий.

Пользователи социальной сети возмутились колоссальными доходами Бессараба. Многие уверены, что такие деньги нельзя заработать честным трудом даже в большой политике:

"Зарплата и премии, а ещё колядував"; "О, натырил с налогоплательщиков. Тырят где кто может, народных средств много"; "Наскрёб, бедняжка!"; "Как это возможно на госслужбе заработать такие деньги?"; "в Украина все руководящие органы такие грабят наживаются и плачут все им мало"; "В карты выиграл"; "И еще вечерами подтаксовывал"; "На ветеранах заработал?".

В марте Кабинет министров разделил Мининстерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и перемещённых лиц на две структуры. Одну из них в правительстве Дениса Шмыгаля и возглавил Сергей Бессараб.

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