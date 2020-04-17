Ситуация поменялась всего за год, впереди – еще четыре.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не светит второй срок на посту главы государства, даже если бы он очень захотел

Такое мнение на своей странице в Фейсбуке высказал известный украинский политолог Михаил Басараб, передает Politeka.net.

Электоральный рейтинг Зеленского – один из наиболее обсуждаемых вопросов. Но какими бы не были сейчас эти цифры, политолог уверен, что у него нет никаких шансов снова возглавить Украину, потому что до конца каденции он обязательно разочарует своих избирателей.

По словам Бесараба, год назад тех, кто голосовал за комика, можно было разделить на три условных группы. Первые мечтали о быстрых и массовых посадках коррупционеров. Вторым хотелось побольше развлечений и смеха в политике. Третья же категория голосовала за обещанный мир, пусть даже «любой ценой».

Что же мы имеем на сегодня?

Коррупционеры по-прежнему остаются на свободе, и если раньше Зеленский не успел или не хотел отправлять их на нары, то теперь уже не сможет этого сделать, даже если бы и загорелся инициативой.

Вторая категория избирателей тоже на грани разочарования:

«Ожидаемых развлечений в политике не будет, поводов для смеха все меньше, а Зеленский стал обычным и скучным политиком, который глубже погружается в рутину политических компромиссов. В будущем все будет еще более серые и обыденным», – пояснил автор.

Что же касается третьего пункта, то мира с Россией нет и не будет, несмотря на все уступки Зеленского и Ермака Кремлю, потому что Путину мир не нужен, а украинская нация не примет капитуляции.

«Теперь зададимся вопросом: за какие именно заслуги избиратели Зеленского должны будут его поддерживать?», – резюмирует Басараб.

Напомним, Зеленского разнесли за реакцию на пожар в Чернобыле.

Как сообщала Politeka, Зеленский ввел новые драконовские штрафы для украинцев.

Также Politeka писала, что у Зеленского взяли пример с карантина Макрона.