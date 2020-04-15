Стремительное распространение китайского вируса в Украине ставит под сомнение завершение карантина 24 апреля

15 апреля в Украине зафиксировано наибольшее количество случаев заражения в сутки за все время карантина - 392 (то есть прирост больных по сравнению с предыдущими сутками составил -11,2%). По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это антирекорд для Украины, передает Politeka.net со ссылкой на сайт Минздрава.

Поэтому, по мнению чиновника, сейчас рано говорить об отмене карантинных мероприятий.

"Об этом можно будет говорить только после того, как в стране будет наблюдаться устойчивое снижение количества заболеваний", - резюмировал Степанов.

Отметим, еще два дня назад его заместитель – главный санврач страны Виктор Ляшко – не исключал снятия ограничений 24 апреля. В свою очередь, премьер Денис Шмыгаль говорил о начале мая.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 9 утра 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 лабораторно подтвержденных случаях китайского вируса, из них 108 летальных, 143 пациенты выздоровели.

Ранее мы сообщали, стали известны первые шаги властей после карантина. В частности, Виктор Ляшко заявил о том, что с завершением изоляции по всей стране запустят тестирование на антитела методом иммуноферментного анализа.

"Мы разрабатываем шаги, как нужно в дальнейшем выходить из карантина. Один из этих методов – введение нового вида тестирования: ИФА-тестов, которые будут показывать наличие антител - подтверждающих, переболел человек или нет", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, Зеленский предсказал карантин до президентства: всплыло пророческое видео.

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