Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему бывшие республики СССР должны снова объединиться

Как сообщает Politeka.net, об этом глава страны-агрессора рассказал одном из интервью.

По словам Владимира Путина, бывшие страны Советского союза должны снова объединиться ради преимуществ, которые дает такая "империя".

"Это огромное преимущество. У нас общая, доставшаяся от единой страны инфраструктура транспорта, энергетики, связи. Это еще одно колоссальное преимущество интеграции", — пояснил Путин.

Президент РФ открыто сказал, что в России желают снова организовать союз, чтобы усилить свой экономический рост.

"Они не хотят роста или увеличения возможностей своего конкурента. Но, а мы-то этого хотим, потому что это путь к повышению благосостояния наших людей. Поэтому здесь нет ничего удивительного, кроме того, что мы до сих пор не продвинулись на этом пути так, как мы могли бы это сделать, и могли быть еще более эффективными", — резюмировал Владимир Путин.

К слову, Владимир Путин досрочно уйдет с поста президента Российской Федерации.

Об этом в своем личном микроблоге Twitter написал российский профессор и политтехнолог Валерий Соловей.

В частности, российский эксперт решил прокомментировать новость о том, что Госдума одобрила поправку, которая обнуляет прошлые президентские сроки.

По словам Соловья, попытки Владимира Путина хоть как-то закрепиться во власти - "конвульсии", не имеющие под собой никаких реальных перспектив.

"Не принимайте дешевый фарс за античную трагедию Не будет ни пятого, ни шестого срока, и даже этот не может быть доведён до конца. Оттого и все конвульсии", - озвучил политтехнолог свое мнение.

Напомним, Путин не сдержался и отчитал Зеленского.

Как сообщала Politeka, Путин одной фразой выдал свой диагноз, россияне в слезах.

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