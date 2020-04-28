Экс-премьер Украины Арсений Яценюк обратился к правительству и Минздраву

В своем видеообращении бывший глава Кабмина призвал обратить внимание на Черновицкую область, где уровень заболеваемости китайским вирусом в восемь раз превышает средний показатель по Украине, а смертность – в шесть раз выше. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Сейчас на Буковине 1375 человек заболели, среди них 167 врачей, 26 человек умерли.

"Все это – сухая статистика заболеваемости и смертности от вируса в моей родной Черновицкой области. Это в разы превышает уровень заболеваемости и смертности по Украине, и даже по городу Киеву", - заявил он.

Арсений Яценюк обратился к правительству и Министерству здравоохранения, призывая их уделить больше всего внимания Черновицкой области.

"Без государства они не справляются. Они ждут вашей помощи", - сказал Арсений Яценюк.

Отметим, на видео видно, как сильно изменился Яценюк за последнее время. В частности он заметно поседел.

Заявлениевызвало активную реакцию украинцев.

«Ужас… Да и только», «Это только начало! Страшное начало! А украинцы не слышать не осознать этого не хотят!!», «Да, это беда! Но ты помог? Отдай миллион тот что украл и требуется помощь от государства», «Опять в политику собрался?», «В любой непонятной ситуации - строй забор!», "Просто проси сразу денег, себе. Обещай всем раздать. Со стеной же прокатило, и тут прокатит", - пишут в сети.

Напомним, Яценюка в плачевном состоянии доставили в больницу, пришлось держать под руки: что случилось.

Как сообщала Politeka, в сети показали VIP-палаты для Яценюка и Богдана: как лечат больную коронавирусом "элиту", всплыли подробности.

Также Politeka писала, что сходка Порошенко, Турчинова и Яценюка всполошила украинцев.