Президент України Володимир Зеленський повторює помилки свого попередника, Петра Порошенка

Як повідомляє Politeka.net про це український журналіст і телеведучий Олександр Доній розповів у статті для видання "Главред".

Аналітик звернув увагу, що Володимир Зеленський розпорядився ввести карантин через епідемію відразу по всій Україні. При цьому в Китаї влада вводила обмеження тільки в окремих регіонах, щоб запобігти поширенню вірусу з Ухані.

За словами Донія, це дуже сумнівне рішення з боку команди Зеленського. Нагадаємо, президент особисто підписав закон про протидію поширенню вірусу. А раніше, під час своєї каденції, подібну помилку зробив Петро Порошенко.

"Виникає питання і про законність таких обмежень. Згадайте, як свого часу Петро Порошенко, перебуваючи на посаді президента, не запровадив, як того вимагала Конституція, військове положення, коли виникла загроза порушення територіальної цілісності України. Але при цьому, щоб дати відсіч російській агресії, вживалися заходи, які можливі і законні лише в умовах воєнного стану".

Експерт відзначив, що від рішення Петра Порошенка постраждали багато українців. Так громадяни України не могли захистити себе в міжнародних судах.

"Проблема правового визначення з боку влади була при Порошенко, є вона й тепер. Зараз складається аналогічна ситуація, і Зеленський повторює помилку Порошенко. Зараз, під час епідемії, влада застосовують заходи, що обмежують конституційні права українських громадян, і деякі з цих обмежень можуть використовуватися виключно за умови введення надзвичайного стану", - підкреслив Олександр Доній.

Журналіст зазначив, що карантин порушує право громадян на вільне пересування. А також оцінив, чи можна залучати військових для контролю ситуациии:

"Що стосується залучення військових на КПП, які, власне, і обмежуватимуть доступ до закритих на карантин місць, то за законом є правові підстави для залучення силових структур в тих чи інших ситуаціях. Проте слід зважати на те, які функції повинні будуть виконувати ці військові. У даному випадку жодних підстав сумніватися у необхідності залучення військовослужбовців немає".

Нагадаємо, Зеленський дотиснув "слуг", ринок землі буде відкритий, поки карантин.

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