Верховна Рада України ухвалила зміни до державного бюджету

Парламентарії підтримали запропоновані зміни до бюджету. У першому читанні законопроект отримав 252 голоси «За». Тут же депутати проголосували в цілому: «За» - 249 голосів. При цьому зміни підтримали тільки "Слуги народу" і група "Довіра", в той час, як інші політичні сили були проти. Примітно, що до цього в голосуванні щодо ринку землі і "антіколомойському" закону "Слуг" підтримали партії Петра Порошенка і "Голос".

Нові цифри розраховувалися з розрахунку на падіння ВВП на 3,9%, падіння доходів на 120 мільярдів гривень і зростання дефіциту бюджету. Передбачається, що саме такими будуть фінансові наслідки пандемії «уханьского» вірусу для нашої країни.

Також прогнозується, що в цьому році в Україні подорожчає долар, різко підскочать ціни, а країна буде змушена перейти в режим економії.

Зміни до бюджету передбачають зменшення зарплат чиновників, нардепів і держменеджерів. Однак, цих заходів буде недостатньо. За прогнозами економістів, в країні різко зросте рівень безробіття, а населення зіткнеться з падінням доходів.

Окрема увагу в новому бюджеті приділяється фонду боротьби з коронавірусом. При цьому в доопрацьованому проекті витрати на формування Фонду скорочені майже на 32,4 млрд гривень. Також Моз будуть виділені гроші на відповідні потреби.

Додаткові витрати в бюджеті також будуть направлені на виплати пенсій і надбавок.

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