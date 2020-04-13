Український президент Володимир Зеленський піде у відставку достроково, аналогічна доля чекає і парламент

Так вважає політолог Руслан Бортник, про що він і розповів в ефірі Politeka Оnline. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Економічна криза і пандемія ктайского вірусу стануть серйозними випробуваннями на міцність для українського керівництва, і якщо воно їх не витримає, то, максимум, до осені покине коридори влади. Не стане винятком і президент. За словами Бортника, глава держави не буде триматися за своє крісло.

«Поки малоймовірно, що він піде у відставку найближчим часом, але подивимося, як буде розвиватися криза. Зеленський буде змушений піти у відставку, якщо криза відгукнеться Україні. Я не виключаю, що можуть утворитися такі умови, що Україна проведе позачергові вибори президента і парламенту максимум до осені», – підкреслив політолог.

Такий прогноз поділив українців на два табори. Одні виступили на захист Зеленського, інші чекають не дочекаються, коли прогноз політолога стане реальністю, а також упевнені, що за свою некомпетентність влада має відповідати.

«Нехай іде, якщо Україні загрожує дефолт, то гріш ціна такому президенту, такого раніше ні при одному президенті не було», «І не сподівайтеся! Президент впорається!», «Так. Розчарував більшу частину народу. Бреше і не червоніє. Він не керує країною. Яке пішло таке, а то й гірше прийшло», «Яка відставка, а хто буде відповідати за те, що накоїли з своїм турборежимом? Рейтинги нехай заробляє на сцені. Від його експериментів плаче вся Україна, поміняли шило на мило», «Вже комусь дуже кортить його місце зайняти, щоб продовжувати грабувати отже бідний народ», «Немає! прийде стара влада, і тоді кінець Україні!», «Треба не Зеленського зняти, а все його оточення і депутатів від слуги, вони всі йому мізки пудрять», – пишуть в комметариях.

Раніше ми писали, що Україна в обмін на транш МВФ повинна затвердити «антиколомойский» закон і запустити ринок землі. Для позитивного голосування президенту Володимиру Зеленському довелося домовлятися з іншими нардепами, в тому числі і п'ятим президентом Петром Порошенком, щоб закон був затверджений.

Нагадаємо, Зеленський з черепом передав агресивне послання Кремля.

Як повідомляла Politeka, Зеленський осоромився перед українцями з-за мільйона доларів.

Також Politeka писала, що пом'ятий Зеленський різко звернувся до українців на камеру, з'явилося повне відео.