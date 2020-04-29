Глава государства Владимир Зеленский подписал закон об обороте сельскохозяйственных земель, принятый Верховной Радой 31 марта

Об этом сообщает Рoliteka.net со ссылкой на сайт Офиса президента.

В пресс-службе Зеленского подписание документа назвали «историческим моментом, который ждала Украина все годы своей независимости».

Закон запускает рынок земли и снимает мораторий не ее продажу. Он начнет действовать с 1 июля следующего года.

Согласно документу, первые пару лет покупать землю смогут только граждане Украины, но не более 100 гектар в одни руки. Затем следующие два года землю разрешат покупать украинским юридическим лицам, не более 10 тысяч гектаров в одни руки.

Продавать ли украинскую землю иностранцам, должны будут решить путем голосования на референдуме. Однако даже тогда земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности зарубежным резидентам продаваться не будут.

Подписание скандального закона вызвало негатив со стороны украинцев в сторону президента и его окружения. Люди уверены в том , что этот закон заберет у них последнее.

«Зеленский, ты подписал себе приговор, который приведёт в исполнение народ», «Будет то, что было с ваучерами. Как кричали и в грудь себя били, какие мы будем богатые, когда станем владельцами предприятий. Стали богатыми кучка олигархов. А нам дали по 100 гривен за наши предприятия», «У рабов никогда не было земли», «Наверное, пора народу брать власть в свои руки гнать ту всю сволочь с Украины», «Началась распродажа территории. Крыма нет, Донбасса нет, теперь и земли не будет. А под землёй может быть газ, нефть и другие ископаемые. Вот и уйдут вместе с землёй, а назад уже не вернешь, уроды. Зеленский продал Украину, даже Янукович не посмел думать об этом, а эта с*ка предала народ, который его кормит», – пишут в комментариях.

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