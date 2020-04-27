Украину ждет банкротство и погружение в нищету без поддержки Международного валютного фонда (МВФ)

Об этом идет речь в статье президента Украины Владимира Зеленского для испанского El Pais.

В статье говорится, что только международные партнеры Украины могут помощь избежать такого плачевного исхода.

«Украина не смогла изменить экономику на основе сырья и сильно зависит от внешних рынков. Это и затянувшиеся реформы в области модернизации ставят ее перед очередным потенциальным экономическим кризисом. Мне приятно видеть, что наши международные партнеры - Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и другие - готовы помочь нам в проведении реформ, в которых срочно нуждается наша страна, а также в финансовых ресурсах, необходимых для обслуживания долга. Без этого наметится призрак банкротства, который погрузит Украину в нищету», - сказано в статье.

При этом Зеленский отмечает, что в случае объявления банкротства, восстановление Украины будет тяжелым и долгим.

«Мы не можем рисковать жизнями миллионов людей, и по этой причине мы ожидаем новую программу финансирования от МВФ и Всемирного банка… В эти трудные времена Украина нуждается в поддержке международных финансовых институтов, таких как МВФ и Всемирный банк», - сказано в материале.

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