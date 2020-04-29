Карантин через китайський вірус показав, що в Україні закони писані лише для пересічних громадян

Закриття ринків і дрібних підприємств на фоні роботи великих мережевих супермаркетів, що накрутили ціни, свавілля «слуг народу», ресторани яких працюють навіть у карантин, дуже скоро спричинять такий шквал наслідків, порівняно з яким два попередніх Майдану здадуться дитячим лепетом.

Про це пише на своїй сторінці у Фейсбуці співзасновник Українського інституту майбутнього, політолог Юрій Романенко, передає Politeka.net.

За його словами, протягом року Україну сколихне нова революція, і в ній зійдуться представники дрібного бізнесу, фермери і зубожілий народ проти банкірів, монополістів, схемщиків й олігархів, які своєю жадібністю і недалекоглядністю поставили мільйони людей на межу виживання. І цього разу все буде жорстоко і радикально.

«Відмінність цієї революції від двох фейкових революцій буде в тому, що вмовляти більше ніхто не буде. Проситися взятися за розум і так далі. У всієї цієї мразоти було 30 років на це. Але навіть в умовах карантину вони влаштували здирство і подвійне на*балово. Як нам всім яскраво показав Колян Тищенко. Тому в третій раз їх доведеться розчавити, як тарганів. Якими вони є. Недодавлений тарган завжди повертається з товаришами. Що ми всі з вами бачимо знову і знову», – пише Романенко.

Раніше ми писали про те, що в Чернівцях місцеві підприємці вийшли під будівлю ОДА, вони заявляють, що влада прагне знищити їх діяльність.

Учасники акції впевнені, що скупчення людей у магазинах набагато небезпечніше, ніж відвідування ринків. На думку учасників мітингу, дії влади свідчать про те, що малий бізнес хочуть знищити, оскільки великі торгові мережі продовжують працювати.

Нагадаємо, в МОЗ розкрили, яке обмеження залишиться з українцями надовго: «Ми будемо змушені…».

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