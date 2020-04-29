Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о частичном ослаблении карантина в Украине

Как сообщает Politeka.net, он объявил о нововведениях после заседания Кабмина 29 апреля.

Правительство приняло решение открыть продовольственные и сельскохозяйственные рынки. Кабмин во главе с Денисом Шмыгалем решился на такое ослабление карантина после волны протестов. Премьер-министр заявил, что рынки будут работать при соблюдении нескольких условий.

Так работникам придется соблюдать масочный режим, мерять температуру, выставить антисептики при входе и выходе. На рынке не должно быть много покупателей – по 10 кв. метров на одного человека. Кроме этого, каждые три часа нужно обрабатывать поверхности.

По словам Дениса Шмыгаля, первым делом в Украине открют 280 рынков, которые уже согласились работать, соблюдая карантинные ограничения. Все остальные площадки будут проверять на предмет санитарно-эпидемиологических норм.

Пользователи социальной сети возмутились, что правительство задумалось о простых гражданах лишь после протестов. Они обратили внимание, что отечественным фермерам просто не дают зарабатывать во время карантина:

"Все откроют))и всех подстригуют))и все поедем))!"; "Зачем доводить все до крайности. Фуры с импортными овощами, то нормально, а наши отечественные овощи не нужны, потому что цену сбивают на импортные. Люды своим руками вырастили, дайте им копейку заработать. Нет, наше на помойку, потому что лишь супермаркетам надо зарабатывать"; "Чувствуют когда жареным начинает пахнуть!"; "Уже хватит Шмыгалю гребти, за сорок дней нагребли уже на всю жизнь себе, детям и внукам"; "Зато гривна крепнет на фоне таких событий и роста цен, шарлатаны в нбу наживаются, где могут".

Напомним, безработным украинцам раздадут деньги на карантине.

Как сообщала Politeka, украинцам снова пересчитают зарплаты, официальное заявление: на сколько вырастет минималка.

Также Politeka писала, что Шмыгаль похвастался хорошими новостями для украинцев.