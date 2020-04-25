Украинское правительство анонсировало запуск экспериментального проекту оформления статуса безработного и получение пособия по безработице онлайн

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Politeka.net.

Раньше, чтобы оформить статус, человеку нужно было приходить в центры занятости лично или по упрощенной процедуре отправлять заявку по электронной почте. Теперь же это, пишет премьер, все можно сделать через приложение «Дія». Идея с запуском экспериментального проекта была поддержана на заседании Кабмина.

Чтобы получить статус безработного, гражданину необходимо авторизироваться на портале «Дія» (https://diia.gov.ua/), выбрать соответствующую услугу, а затем заполнить анкету и прикрепить определенный перечень документов.

Шмыгаль заверяет, что вся процедура займет не более 10 минут, а в центре занятости рассмотреть заявку в период карантина должны на протяжении одного рабочего дня.

Ответ по результатам рассмотрения заявки придет на электронную почту, на телефон в виде смсм-сообщения, а также появится в личном кабинете пользователя на портале «Дія».

Шмыгаль призвал всех, кто потерял работу, присылать заявки в центры занятости для получения помощи.

«Подчеркну, что в Фонде борьбы с COVID-19 предусмотрена финансовая поддержка Фонда соцстрахования и Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы», – подытожил свое сообщение премьер.

В свою очередь украинцы без особого энтузиазма отреагировали на «покращення» правительства.

«Вы в какой-то другой Украине жили, все ваши действия – это дублирование уже существующих сервисов, на сайтах службы занятости, на сайте пенсионного фонда, на сайте миграционной службы. Может, вдоволь заниматься всем этим хламом, может, хватит этой показухи», «У Кабинета министров своя реальность, а у народа – своя реальность. Живем в параллельных мирах», «Сегодня свершился новый акт милосердия! Я глубоко уверен, что в нашей стране с каждым годом будет появляться все больше и больше приложений для растущего количества нищих и пенсионеров» - Д. Шмыгаль», – иронизируют в комментариях.

Ранее мы писали о том, что когда ограничения связанные с эпидемией будут сняты, в течение 30 дней украинцы должны получить помощь по безработице.

Отмечается, что минимальная сумма помощи будет составлять 650 гривен, а возрастет до 1000. Максимальные средства, на которые могут рассчитывать безработные, - это 1,8 тыс. гривен.

Напомним, украинцам показали, что будет с зарплатами после карантина, печальные цифры.

Как сообщала Politeka, украинцам снова пересчитают зарплаты, официальное заявление: на сколько вырастет минималка.

Также Politeka писала, что Шмыгаль похвастался хорошими новостями для украинцев.