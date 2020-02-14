Любовь Полежай из сожительницы Виктора Януковича превратилась в крупную землевладелицу и мать его третьего сына

Об этом сообщает Politeka.net

Напомним, что на своем телеграм-канале украинская журналистка Соня Кошкина сообщила сенсационную новость о рождении у Виктора Януковича и его возлюбленной Любови Полежай сына Григория.

"И о любви. Виктора Фёдоровича Януковича можно поздравлять. Молодой отец.

Собственно, уже более полутора лет - ближе к двум. Сын Григорий. От молодой жены Любы", - написала Кошкина.

Отметим, что ранее в интернете уже ходили слухи о возможном третьем сыне Виктора, однако достоверно об этом ничего не известно. Кошкина пока не сообщила, откуда ей известна эта информация, однако известно, что она делится инсайдами из жизни украинской элиты не впервые.

Об отношениях Виктора Янукович с Любовью Полежай (в девичестве Садыкова) стало известно еще во время президентства беглого политика. Женщина являлась сестрой кухарки экс-президента.

У Полежай есть дочь Мария от первого брака. Во время жизни в Украине Полежай владела салоном красоты Crystal Spa и руководила благотворительным фондом "Дорога будущего". После бегства Януковича она покинула Киев и перебралась сначала в Москву, а затем, как говорят источники, в предместья Сочи.

В феврале 2017 года Янукович в интервью подтвердил, что расстался с бывшей супругой Людмилой и проживает вместе с Полежай.

СМИ выяснили, что беглый президент обосновался на российском курорте Сочи. Там он отстроил себе шикарный особняк на улице Есауленко в Хостинском районе. Местные жители в шутку называют дом «Межигорьем». Он считается своеобразным ориентиром для риелторов.

Виктор Янукович также начал гектарами скупать землю в Сочи, при помощи судов «отжимая» у местных жителей участок с озером в заповедной зоне. Официальным покупателем земли значится сожительница экс-президента Любовь Полежай. .

Также напомним, что Виктора Януковича есть двое сыновей от супруги Людмилы Янукович, с которой они состояли в браке 45 лет. Старший сын - Александр Янукович - во время его президентства быв вовлечен в ряд скандалов, связанных с отмыванием денег.

Младший сын экс-президента, которого также звали Виктор, по официальной версии погиб в марте 2015 года во время одтыха в Иркутской области РФ.

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Напомним, появилось фото нового «Межигорья» Януковича в РФ: россияне в ярости от беспредела.

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