Президент РФ Владимир Путин является "политическим импотентом"



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил журналист и телеведущий Роман Скрыпин. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам украинцы и россияне имеют достаточно большие отличия.

"Они (россияне - ред.) обмажутся го**ом и величие! Они нас нифига не понимают. Какие мы, чем мы живем, почему мы так делаем или иначе. А объяснение этому очень простое: они - империя, мы не империя, хоть мы и поспособствовали созданию этой империи, как это не странно", - отметил журналист.

Кроме того, он указал на то, что российская власть потеряла свое "сакральное величие".

"Почему сейчас Путин зассал, залез в бункер, не появляется? Потому что сакральность исчезла. Как, Путин не может победить коронавирус? Странно правда? Саблюку нельзя достать? Мочить в сортире коронавирус нельзя? Беда печаль, оказалось что он импотент. Политический", - метко отметил журналист.

Стоить отметить, что Владимир Путин все же "вылез из бункера".

В сети появилась карикатура, на которой Путин якобы вылезает из канализации. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Дед теперь как черепашка-ниндзя!», «Да ладно, одного бетономиксера более чем достаточно», «ассенизаторского шланга перед сваркой», «План ‘витязь»: я в подвал а вы крутитесь», - писали в сети.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.



