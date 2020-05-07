Нардепы внесли в Верховную Раду законопроект, который позволяет чиновникам не вносить в декларации внебрачных детей

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики рекомендует принять за основу и в целом законопроект 3355-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства".

Данный законопроект позволяет чиновникам не декларировать имущество, оформленное на несовершеннолетних детей, которые не проживают с декларантом. Также документ разрешает не декларировать доходы советникам президента Украины на общественных началах.

Ожидается, что голосование по данному законопроекту может состояться 12 мая.

Отметим, озвучивается мнение, что нардепы спешат с принятием закона, чтобы успеть переписать имущество на детей, зарегистрировать детей в другое место.

Как извество, летнее декларирование заканчивается 1 июня.

Отметим, такой ход нардепов вызвал просто бурю в сети. Украинцы возмущены новой хитростью депутатов.

«Ну нормально че... Теперь "новые лица" из СН будут записывать 27 автомобилей не на маму, а на внебрачных детей», «Прикольно, заводишь ребенка на стороне и переписываешь на него все, претензий у налоговой нет», «Нашли таки лазейку», «Теперь по Украине пойдут гулять новые Остапы Бендеры, незаконно рожденные дети лейтената Шмидта», «Не проживают с декларантом по бумагам, достаточно прописаться в одном из несолкьих домов (где вы видели одну квартиру у депутата). И все - жить то необязательно по прописке, а декларировать ничо не надо», "Ощущение что пытаются любым способом добится нового майдана", - пишут в Интернете.

Напомним, украинцам показали все "достижения" Зеленского за год: "Все само рассосалось".

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