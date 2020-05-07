Президент Владимир Зеленский отклонил предложение Александра Лукашенко приехать в Минск на парад 9 мая

Об этом сообщили в директорате по вопросам информационной политики Офиса президента.

"В Украине - карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов", - передает заявление "Радио Свобода".

Отметим, мнения украинцев по поводу решения Зеленского не ехать на парад в Минск разделились, в комментариях вспыхнул скандал.

«Лукашенко молодец. Это не уважение к ветеранам которые воевали за мир, и за это им никто не платил, а сейчас как к собакам относятся, хоть бы этот праздник не отнимали, их осталось очень мало. Господи, какой позор, что творится в этой стране и в этом мире!», «Лукашенко молодец. Всё правильно делает, нашему президенту с него надо пример брать», - пишут в сети.

В то же время другие поддерживают решение Зеленского.

Люди также призвали не разжигать межнациональную вражду.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко публично пригласил глав других государств (хотя бы бывшего Советского Союза) приехать в Минск на парад Победы.

"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - добавил он.

Лукашенко заверял, что проведение памятных мероприятий не повлияет на здоровье.

Общаясь с президентом Молдовы Игорем Додоном, глава Беларуси предупредил, что "парад победы" в Минске проводить будут «аккуратно», и настаивать на участии ветеранов никто не планирует.

Затем в сети появилась информация о том, как Беларусь готовится к приезду лидеров бывших стран СССР.

В частности сообщалось, что жителей Минска заманивают на парад на 9 мая подарками. Однако идти на массовые мероприятия в разгар пандемии хотят не многие.

Напомним, Лукашенко после украинских санкций заявил об интеграции с Россией: "Друг познается в беде".

Как сообщала Politeka, Украина начала "мочить" Беларусь санкциями: за что поплатился Лукашенко.

Также Politeka писала, что Лукашенко переплюнул Путина с новой безумной затеей в разгар эпидемии.