Условия Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом нужно пересмотреть

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

Он отметил, что большинство квот на поставки без пошлин украинских товаров в ЕС "не устраивают производителей.

"Сейчас очень удачный момент, потому что как раз подошел исторический срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители. Потому что большинство квот, которые поставлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским союзом в рамках соглашения о безтарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим", — заявил Пристайко.

Вице-премьер также сообщил, что власти ЕС и Украины также работают над углублением сотрудничества в сферах цифрового рынка, взаимодействия в вопросах таможни, юстиции, безопасности и обороны.

Как известно, в 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

Напомним, в декабре 2019 года Верховная Рада ратифицировала изменения в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квот на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины.

В Сети актив но комментируют заявление.

«решили интегрироваться в таёжный союз», «рецепт януковоща в действии», «будет откат назад под благовидным предлогом», «Собственно, они могут и закончить ассоциацию», «Чтобы пересматривать условия в лучшую сторону надо, как минимум стать интереснее, чем были. Чем, кроме увеличившихся долгов и разрушенной зебанарями экономики, Украина стала интереснее для ЕС, чем в 2014-м?», «А как насчет потребителей ? Меня например не устраивает что европейские товары у нас стоят гораздо дороже чем в Европе. Украинцы вынуждены покупать отечественное Г., поскольку на европейские товары стоит заградительная пошлина. Может вы там в правительстве начнете наконец думать про обычных Украинцев, а не только про избранных?», - пишут в сети.

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