Бывшая "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская высказалась об аннексии полуострова в 2014 году

Так, скандальная Поклонская озвучила идею пропагандистов Кремля о том, что Крым вернулся в Украину из-за вспыхнувшего Майдана. Псевдореферендум она поддержала и по традиции обвинила украинцев в событиях на Донбассе и Крыму.

Как сообщает Politeka.net, такое мнение она озвучила в интервью Дмитрию Гордону на Youtube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Не надо все сваливать только на одну Россию. На мой взгляд все это было начато Майданом, государственным переворотом. Ведь раньше была стабильность, какой ни какой тот Янукович, блин, но мы жили в Украине и честно говоря я даже не думала, что можно взять и провести референдум в Крыму. Мы себе жили и жили, все было нормально. А потом бац, и сегодня Донбасс в огне", - заявила пособница агрессивного режима Кремля против Украины.

По ее словам, Крым обратился к своей "исторической родине - Россие", которая якобы помогла им вернуться назад.

"Если бы не Россия, к кому бы Крым обращался? К Америке что-ли? Черных человечков из США нам не надо. У нас с Россией все родное, и язык, и культура, все, что связывает нас с нашей исторической родиной. Это не чужая страна, а наша страна. Донбасс другое дело - это операция чья-то, отвлечение внимания. Почему дипломаты все еще не могут там договориться? Наверное, желания у них нет", - отметила Поклонская.

Кроме того, она начала выгораживать президента РФ Владимира Путина, который по ее мнению, не имеет никакого отношения к военным действиям на Донбассе.

"Путин настолько сильная фигура, что во всем мире его обвиняют во всех бедах, но это не так. Нужно сначала начинать с себя, а потом искать виновных вокруг. Путин не приходил на территорию Донбасса. Насколько мне известно он во всех своих выступлениях говорит, что вооруженных сил России на территории Донбасса нет", - резюмировала предательница Украины.

Напомним, скандальная Поклонская заговорила на украинском в Крыму, такого никто не ожидал.

Как сообщала Politeka, скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".

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