3 мая активисты приехали к загородному дому президента Украины Владимира Зеленского, чтобы протестовать против карантина

Как сообщает Politeka.net, подробности и кадры происшествия опубликовал Телеграм-канал Pavlovsky News.

В центре Киева началась масштабная акция протеста против карантинных ограничений. Представители малого и среднего бизнеса негодуют, что уже более месяца вынуждены простаивать без заработка. Они требуют открыть предприятия и создать условия для восстановления экономики после кризиса.

Участники акции собрались на Майдане, а некоторые устроили автопробег по правительственному кварталу. Затем они узнали адрес президента и решили наведаться к нему в гости, проверить, соблюдает ли Владимир Зеленский ограничения, как простые украинцы.

На опубликованных кадрах видно, что колонна автомобилей с флагами на крышах приехала к коттеджному комплексу "Маєток" в Ивановичах под Киевом. Там ли затаился президент с женой - неизвестно, ведь оба пока никак не комментируют ситуацию.

Ранее мы писали, что десятки бизнесменов из разных регионов Украины, которые потеряли работу из-за карантина, вышли на Майдан Независимости в Киеве в масках. Они призвали спасать экономику Украины и снимать ограничения. Чтобы избежать неприятных последствий, они требуют уже сейчас разрешить работу всем предприятиям при условии, что будут соблюдаться санитарные требования.

Напомним, как на Майдане: новый бунт разгорелся в Киеве, никакой карантин не поможет, кадры с места.

Как сообщала Politeka, массовый бунт охватил еще одну область, украинцы пошли на крайние меры, трасса перекрыта: кадры.

Также Politeka писала, что новый бунт под окнами Зеленского, украинцы нашли неожиданный способ достучаться до президента: кадры.