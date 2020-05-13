Премьер-министр Денис Шмыгаль не смог ответить, когда выполнит обещания, данные украинцам

Как сообщает Politeka.net, 13 мая глава Кабмина оконфузился во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Еще в апреле Денис Шмыгаль обещал создать полмиллиона рабочих мест, чтобы жители страны смогли продержаться на карантине. Как заявил премьер, должны появиться простые вакансии, на которые сможет устроиться любой желающий.

Теперь же, когда украинцы постепенно выходят из карантина, депутаты Верховной Рады напомнили главе Кабмина об этом обещании. Они поинтересовались, когда же именно появятся обещанные рабочие места. В ответ Денис Шмыгаль замялся и не смог назвать конкретные даты.

"К сожалению, даже не знаю, что вам ответить", - произнес премьер после долгой паузы и попытался загладить свой конфуз новыми обещаниями. - "Сегодня на заседании правительства Министерством экономики будет представлена программа с четкой раскладкой, где, когда и какие рабочие места будут созданы".

Денис Шмыгаль добавил, что рабочие места планируют создавать при строительстве дорог и в транспортной сфере.

Стоит отметить, что на внеочередное заседание Верховной Раде пришел и президент Украины Владимир Зеленский. Он просил депутатов проголосовать за "исторический" закон о банках, который называют "Антиколомойским".

Напомним, "Прогулки пешком полезны": Шмыгаль ошеломил новыми сроками запуска транспорта, страдать еще долго.

Как сообщала Politeka, карантин продлевают, срочное заявление Шмыгаля и новые сроки: «Официально до…».

Также Politeka писала, что Шмыгаль предупредил украинцев о новых условиях жизни.