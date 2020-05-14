Президент Украины Владимир Зеленский безвозвратно потерял монобольшинство в Верховной Раде

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. Он прокомментировал внеочередное заседание парламента, которое прошло 13 мая.

"Безвременно, безвременно, на кого ж ты нас покинуло... Сегодня после долгой болезни в украинской политике окончательно скончалось монобольшинство "слуг народа", - заявил аналитик.

Он обратил внимание, что Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду и попросил у фракции проголосовать за "антиКоломойский закон". Однако просьбу президента поддержали всего 200 депутатов. Закон приняли благодаря голосам оппозиционных фракций "Голос" и "ЕС".

"И оказалось, что президент-то - голый! Народ Украины дал Зеленскому уникальный шанс изменить страну - абсолютное доверие, чтобы не было никаких жалоб, что, мол, нет полномочий. Но вместо подбора профессионалов с принципами, ценностями и репутацией, Зеленский бездарно раздал народное доверие ноунэймам, как ему казалось", - отметил Юрий Бутусов.

По словам журналиста, Зеленский выдал квоты в партийном списке "своим друзьям и спонсорам", которые их перепродали ради личной выгоды. Так власть снова прибрали к рукам "олигархи, контрабандисты и т.д., которые и стали настоящими хозяевами "слуг".

Юрий Бутусов отметил, что уже через год после избрания депутаты унижают Зеленского и готовы уничтожить рейтинг его политической силы. И это накануне местных выборов. Теперь президенту придется искать коалицию по примеру своих предшественников.

"Слуги" стали относиться к своему вождю как к "хромой утке", они не сомневаются, что рейтинг Зеленского будет продолжать падать - и они готовы помогать этому падению. И остановить обвал роликами в инстраграме у Зеленского не получится - надо делать реальные реформы, надо управлять государством, а не играть роль в декорациях", - подытожил Юрий Бутусов.

Напомним, Зеленский выдвинул заробитчанам железное условие, как уехать за деньгами.

Как сообщала Politeka, скандал с Грузией набирает обороты, Зеленский бросил рискованный вызов.

Также Politeka писала, что Зеленский публично осадил Путина, полное видео облетело сеть: "Сегодня никто не может...".