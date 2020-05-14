Всплыли детали переговоров замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с представителями немецкой стороны по поводу урегулирования конфликта на Донбассе

Примечательно, что представители Украины не присутствовали во время обсуждения. В сети заговорили о том, что вопрос решили за спиной у украинцев. Тем более, что Козак успел раструбить о некоторых "соглашениях".

В Министерстве иностранных дел прокомментировали ситуацию, передает "РБК-Украина". По информации главы ведомства Дмитрия Кулебы, Козака приглашали на переговоры в Берлин из-за отсутствии прогресса в выполнении минских соглашений, а также в связи с активным подходом украинской стороны, которая, предлагает новые инициативы, в частности, повысить уровень представительства Трехсторонней контактной группы.

"Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча. Кстати, именно по этой логике мой немецкий коллега министр Маас (глава МИД Германии, - ред.) смог после моего с ним разговора привлечь к переговорам в нормандском формате главу МИД России Лаврова. Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило - мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет", - отметил Кулеба.

Напомним, по результатам переговоров в Германии, Козак резюмировал: "Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров. В "Нормандском формате" и в трехсторонней контактной группе будет дан соответствующий сигнал".

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