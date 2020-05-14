Канцелер Германии Ангела Меркель назвала "возмутительной" попытку России взломать сервера Бундестага и ее офиса в парламенте
Меркель прокомментировала результаты расследования прокуратуры по поводу хакерской атаки, совершенной в мае 2015 года, передает Welt.de.
По словам Меркель, прокуратура получила "веские доказательства" причастности России ко взлому серверов.
«Это причиняет мне боль, скажу честно», - заявила канцлер Германии.
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Она также добавила, что ежедневно пытается работать над улучшением отношений с российской стороной, однако подобные ситуации являются «неприемлемыми».
"Гибридные войны являются частью стратегии России... Это не облегчает отношения", - заявила Меркель и пригрозила последствиями: "Конечно, мы всегда оставляем за собой право принимать меры, в том числе против России".
Напомним, 5 мая Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина, который подозревается в причастности ко взломам серверов Демократической партии США, атакам на Бундестаг и Организацию по запрещению химического оружия, а также к вмешательству России в выборы президента США в 2016 году.
Ранее мы сообщали, Россия и Германия провели переговоры по Донбассу за спиной Украины. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в эфире телеканала "Россия-24" рассказал, что провел консультации по урегулированию "конфликта на юго-востоке Украины" в офисе канцлера Германии Ангелы Меркель.
По словам переговорщика Путина, консультации с помощником Меркель были успешными. Они согласовали дальнейшие действия.
"Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта…", - сообщил Козак.
Напомним, особый статус Донбасса: Путин срочно созвонился с Меркель, что происходит
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