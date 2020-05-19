Новая инициатива от президента Владимира Зеленского фактически узаконит выдачу российских паспортов в Украине
Об этом на своей странице в Facebook предупредил политолог Андрей Смолий, передает Politeka.net.
Блогер прокомментировал законопроект о двойном гражданстве, который президент Владимир Зеленский накануне предложил рассмотреть в Верховной Раде. По словам Андрея Смолия, нововведения грозят Украине катастрофическими последствиями.
"Законопроект от Зеленского о двойном гражданстве - это преступление против Украины. Если на этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект о гражданстве, где полностью размывается понятие украинского гражданство - это означает, что в ближайшем будущем будем иметь бомбу замедленного, а возможно и быстрого действия", - подчеркнул Андрей Смолий.
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Политолог отметил, что новый законопроект позволит России легально выдавать свои паспорта на Донбассе. Это позволит россиянам приступить к оккупации, как они сделали это в Крыму.
"1. Фактически это легализация выдачи российских паспортов в ОРДЛО и румынских или венгерских - на западе Украины.
2. Это начало разрушения границ Украины и подготовку ползучей кремлевской аннексии. Именно таким образом действовала РФ в Крыму.
3. Это нарушение прямой нормы Конституции Украины", - пишет эксперт.
Как заметил Андрей Смолий, законопроект еще "сырой", однако власти спешат его принять, чтобы пойти на уступки агрессору:
"Законопроект откровенно сырой, неуклюжий и незаконный. Однако, почему-то такой важный для власти, которая ведет переговоры с Кремлем, не называет агрессора в Украине, разваливает внешнюю политику и готовит возможность "просто перестать стрелять".
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