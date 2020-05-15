Украинский политик Юлия Тимошенко поделилась семейным снимком

Об этом пишет Politeka.net.

Соответствующее фото парламентарий Юлия Тимошенко опубликовала на свой официальной странице в соцсети Facebook.

В частности, публикацию семейного снимка, на котором также можно увидеть ее мужа Александра и дочь Евгению, приурочила к Международному дню семьи.

"С международным днем семьи. Цените самых родных", - трогательно Юлия Тимошенко подписала семейный снимок в своем Facebook.

Но украинцы неоднозначно отреагировали на публикацию. Кто-то пожелал Юлии Тимошенко семейного счастья, но были и такие комментаторы, которые заподозрили политика в неискренности с целью пиара в соцсетях.

"А мне нравится. Очень даже симпатичная семья!", "Счастья вашей семье", "Очень теплое фото и великолепная семья", "У всех ли есть деньги так беречь семью?", "Какие все белые и пушистые, аж противно", "Счастье любит тишину, на показ не выставляется. Семейного тепла всем людям", "Не так много украинцев в состоянии порадоваться за других. Зависть мешает", "Противно смотреть на таких ангелов", - написали они в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что роковая Юлия Тимошенко забыла о правилах приличия и понежилась на диване.

На новой фотографии политик сидит у себя в кабинете, но не за столом, как обычно, а на диване. При этом Тимошенко позволила себе на удивление непринужденную позу: она подняла ноги на диван и прижал их к себе одной рукой.

Тимошенко позирует в привычном для нее строгом костюме, телесных колготах и черных туфлях. Ее волосы собраны в низкий хвост. Сама политик в подписи к снимку заявила, что устала после рабочего дня.

Напомним, Тимошенко после пластики поразила новым лицом, Слуга народа не сдержался.

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