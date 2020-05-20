Парламентская фракция "Батькивщина" вернется в зал Верховной Рады при одном условии

Соответствующее заявление сделала нардеп от "Батькивщины" и по совместительству заместитель спикера Рады Елена Кондратюк, передает Politeka.net.

По ее словам, парламентская фракция была вынуждена уйти на изоляцию из-за своего коллеги, который заразился китайским вирусом.

Кондратюк отметила, что "Батькивщина" вернется в зал Верховной Рады после того, как получит результаты тестирования всех парламентариев фракции.

"Вы видите, что сегодня нет в зале одной из фракций. Это фракции "Батькивщина". К сожалению, один из наших коллег, а именно Олег Мейдич заболел, у него подтвержден коронавирус. И все депутаты фракции пошли на самоизоляцию, и пока не будет тестирование проведено каждому из депутатов, и не будет решения о том, что они здоровы - они не вернутся в этот зал", - подчеркнула замглавы Верховной Рады.

Ранее мы рассказывали о том, что народный депутат из "Батькивщины" Олег Мейдич подцепил смертельный китайский вирус.

Эту информацию подтвердил его коллега, нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко.

По его словам, во время вчерашнего заседания Рады большинство нардепов были без защитных масок, из-за чего подвергли себя опасности.

"Новости парламентаризма. Один из народных депутатов заболел коронавирусной инфекцией. При этом половина депутатов сегодня была на заседании без масок", — сообщил он в своем Telegram.

Стоит отметить, что зараженный нардеп Олег Мейдич является первым заместителем председателя профильного комитета Вервховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

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