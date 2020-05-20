Мы ничего с этим не сделаем...

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с Россией, который приблизит окончание войны

Об этом он заявил в среду, 20 мая, во время пресс-конференции в первую годовщину своей инаугурации.

По словам Зеленского, сейчас приоритет отдается минскому формату, однако не исключаются и другие форматы.

"Что касается президента России... мы ничего с этим не сделаем. Мы должны с ними говорить, должны договариваться. Я еще раз говорю: минский формат - приоритет, но никто не отменяет любые другие форматы. Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей. К любому формату, мне все равно. Нам нужен результат", - заявил Зеленский.

Президент рассказал, что сейчас идут консультации с Германией и Францией в рамках нормандского процесса, Украина не оставляет вопрос возвращения людей и оккупированных территорий, несмотря на то, что в условиях борьбы с китайским вирусом все страны заняты внутренними проблемами.

Также Зеленский уточнил, что в последнее время встреч или телефонных разговоров с президентом России не происходило.

Отметим, согласно официальным сообщениям в СМИ, с начала вступления в должность Зеленский провел шесть телефонных разговоров с президентом страны-агрессора.

Впервые Зеленский и Путин созвонились 12 июня 2019 года.

Напомним, Путин публично опозорился и проиграл Зеленскому, появилось видео: «Без бумажки никак».

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал щедрый подарок внучке диктатора Муссолини после ее поездки в "ЛДНР".

Также Politeka писала, что Зеленскому напомнили главные зашквары на посту президента: "Путин - нормальный пацан".