Поздравления Владимира Зеленского и Владимира Путина по случаю 75-й годовщины со Дня Победы вызвали бурную дискуссию в сети

Президенты Украины и России оба обратились к своим гражданам 9 мая, однако посылы их выступлений оказались практически противоположными. Наглядное сравнительное видео опубликовало в своем Твитере издание «Настоящее время».

На кадрах можно увидеть, что Путин читал свою речь с листа, а его слова полностью соответствовали концепту агрессивного «победобесия».

В свою очередь, Зеленский выступал без подсказок и призывал почтить память погибших воинов, не устраивая «танцев на костях». Он также призвал украинцев быть едиными и помнить о войне на Донбассе и оккупированном Крыме.

В комментариях к видео интернет-пользователи обсуждают такие разные выступления президентов. Среди тех, кому не понравилась речь Путина, оказалось много недовольных россиян.

«Разумный президент скажет, что войной нельзя гордиться и надо помнить умерших на войне, как несчастных, кого заставляли убивать, и внушали что надо убивать. Путин так не сказал - Путин сказал как Гитлер», «27 000 000 положили на алтарь победы. Гордимся и празднуем и можем повторить. Если бы 100 000 000 положили - ещё больше бы гордились и праздновали? А все остальные страны говорят - НИКОГДА БОЛЬШЕ!», «Стена у Путина облупилась, мало того что новодел так еще и сыпется. Там от настоящего Вечного Огня давно ничего не осталось. Да и от Красной Площади. Один муляж», «Первое, что бросается в глаза, что наш Искрений Главный Патриот читает по бумажке, позор!!!!А также ещё, он писять хочет или ему припекает? Что он межуется? Или снайпера боится?», «Господи, а без бумажки никак? Выглядит как неподготовившийся к уроку школьник, который глаз от конспекта оторвать не может», - пишут люди.

Сравните речи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 9 мая, в 75-ю годовщину победы над фашистской Германией pic.twitter.com/VYunHefVId — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) May 9, 2020

Напомним, Зеленский публично осадил Путина, полное видео облетело сеть: "Сегодня никто не может...".

Как сообщала Politeka, одинокий Путин повеселил россиян на Красной площади, кадры позора.

Также Politeka писала, что Путин со шпаргалкой оконфузился во время выступления, видео попало в сеть.