Определились главные претенденты на победу на выборах мэра Киева

Как показали результаты социологического исследования ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ", больше всего шансов имеет журналист Андрей Пальчевский и действующий градоначальник Виталий Кличко, сообщает Politeka.net.

Исследование проводилось в Киеве с 13 по 17 мая 2020 года. Его результаты обнародовали в прямом эфире.

Оказалось, что за действующего мэра Киева Виталия Кличко готовы отдать свои голоса 19,1% (среди тех, кто определился, 23,9%); за журналиста-самовыдвиженца Андрея Пальчевского - 18,1% (среди тех, кто определился - 22,6%).

С учетом других вероятных кандидатов ситуация следующая:

1. Виталий Кличко - 19,1%

2. Андрей Пальчевский (самовыдвиженец) - 18,1%

3. Николай Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергей Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 4,6%.

Эксперты проанализировали результаты социологического исследования, и пришли к определенным выводам.

"Показатель Виталия Кличко упал аж на 5%. Зато результат Андрей Пальчевского стабильно растет. Он как раз прибавил 5% голосов с 13% до 18%. То есть, сейчас можем констатировать, что он почти сравнялся с Кличко в такой заочной борьбе", - отметил эксперт Юрий Лагутов.

Другой аналитик Николай Спиридонов, в свою очередь, объяснил феномен резкого падения рейтинга Кличко.

"Рейтинг Кличко (упал- ред.) - достаточно прогнозируемо. Его рейтинг начал падать, уровень доверия к нему... Кличко во время эпидемии вируса бежал впереди паровоза. Он пытался казаться еще более жестким, чем Кабинет министров", - заявил он.

Аналитик не исключает также, что снижение рейтинга Кличко может быть связано с попыткой мэра Киева пиариться с ежедневными брифингами.

"До выборов остается пять месяцев и позиции действующего мэра достаточно шаткие. В спину ему дышит самовыдвиженец Андрей Пальчевский, и отстает на неполных 2%. По сути, Пальчевский уже сравнялся с Кличко, и он имеет позитивную динамику, поскольку не впитывает в себя негатив, не проводит брифинги. Наоборот, создает имидж человека более позитивного, проинформированного в вопросах медицины", - подчеркнул Спиридонов.

Также отмечается, что обвал рейтинга партии «Слуга народа» негативно сказалось на рейтингах потенциальных кандидатов от президентской партии. Согласно результатам исследования, теперь Александр Ткаченко и Николай Тищенко не попадают даже в пятерку лидеров в борьбе за кресло столичного мэра.

Напомним, Пальчевский разнес Зеленского из-за слов о втором сроке: «Быстро пришел аппетит во время еды».

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