Телеведущий Андрей Пальчевский рассказал, готов ли он участвовать в выборах мэра Киева

Что думает по этому поводу он рассказал в эфире Politeka Online, отвечая на вопрос журналиста (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца). Пальчевский отметил, что в Киеве есть достойные люди, как и по всей Украине много достойных людей. Но, по его словам, олигархические кланы всегда выставляют на выборы «свою куклу».

«Я думаю, что тот, кто пойдет в Киеве, должен быть противником Зеленского, но одновременно и противником Кличко. Если на эту турбулентную позицию предлагают меня, я должен хорошо подумать. Ну и мне нужны союзники. А союзники – это киевляне, ну и конечно жители всей Украины. Все-таки Киев – это столица Украины, а не какой-то обычный город. Мнение одесситов и жителей Львова для меня также важно будет. Я должен подумать», - отметил Пальчевский.

По его словам, нынешнему мэру Киева тоже не мешало бы подумать

«Может и этим казнокрадам пришло время задуматься. Кличко вцепился в этот вирус еще круче, чем вирус вцепился в нас. Это для него как палочка выручалочка. И он теперь ведет себя как в «коронном» царстве. Этот «коронный гетман» вместо того, чтобы рассказать, сколько больниц было построено, как была организована система, рассказывает нам, сколько людей умерло, а сколько нет», - раскритиковал Пальчевский киевского мэра.

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