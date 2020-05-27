Скандал экс-президента Петра Порошенко с ГБР лишь отвлекает украинцев от реальных проблем

Об этом политолог Юрий Романенко предупредил в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

"Это гребанный цирк, коим является вся украинская политика, и в которой нет ничего серьезного за исключением бабла, которое они пилят через бюджет. Забавно, что этот цирк происходит через институты, которые создал Порошенко, когда был президентом. Фейковые институты создают фейковую видимость деятельности: все эти НАБУ, ДБР, САП, НАЗК", - заявил Романенко. "Они - импотентные органы, которые ничего, кроме вытягивания из бюджета денег, делать неспособны и в рамках такой системы ничего не сделают".

Юрий Романенко подчеркнул, что для большинства украинцев происходящее с Порошенко не имеет значения. По его мнению, лидер "ЕС" должен повторить судьбу Михеила Саакашвили, чтобы его начали воспринимать всерьез.

"К тому, что происходит вокруг Порошенко, могут серьезно относиться только порохоботы... Это же кормушка. И когда даже малейшая угроза для дойной коровы возникает, то это вызывает болезненную реакцию. Я не поверю в серьезность этого цирка до того момента, пока Порошенко не начнет скакать по крышам, а потом его с мешком на голове не отправят каким-то тайным рейсом в Варшаву, где он там будент на пресс-конференциях рассказывать, какие-то сказки, а потом будет прорываться через границу", - отметил эксперт.

По словам Юрия Романенко, не нужно обращать внимания на ажиотаж вокруг штурма музея Гончара, где были картины Порошенко. Он уверен, что все это попытка пустить пыль в глаза и скрыть крупные махинации с бюджетными средствами.

"Это все развод от нашего теневого государства. Таким образом л*хам вешают лапшу на уши, а там дальше в Укравтодорах и прочих жирных институтах власти идет неустанный распил наших с вами средств, которые они высасывают под тем или иным предлогом, а походу рассказывают сказочки. О том, как хорошо имет зеленую энергетику, а потом надо снять 100 квт, которые каждая семья может по льготному тарифу получать, потому что нечем оплачивать за "зеленку" инвесторам... Потому что кто-то понастроил мощностей, а нам рассказывают: вы должны оплачивать", - подытожил политолог.

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