Путин пойдет на все, лишь бы оправдать свои действия

Владимир Путин может в открытую пойти войной против Украины, но только при одном условии

Как рассказал в интервью «Апострофу» экс-народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, открытое объявление войны Россией возможно только если Путин увидит для этого объективно существующий повод.

Чубаров отметил, что в последнее время рейтинг российского президента стремительно падает, а недовольство им продолжает расти.

«И у Путина прямо чешется и горит от потребности каким-то образом продемонстрировать россиянам, что он остается таким же успешным, таким же "мачо", каким он себя показал в 2014 году. Для этого, исходя из его предыдущих действий и характера, он будет искать какую-то ситуацию, создавать какое-то событие», - считает Чубаров.

По его словам, Путин сейчас не может решить ни одну проблему внутри России, ведь, как показали последние события, у него почти нет надежной команды. Несмотря на то, что президент РФ любит похвастаться построенной за годы своего правления вертикалью власти, в сложившемся кризисе она оказалась бесполезной.

Чубаров подчеркнул, что в такой ситуации Путин будет искать возможности в какой-нибудь внешней афере. Например, президент РФ может поднять тему обеспечения Крыма водой, если у него будет объективно существующий повод, который, мог бы оправдать вторжение в Украину.

«Будет говорить, что Киев не смирился с "добровольным выбором людей в Крыму, правом на самоопределение, что подтверждается Уставом ООН и всеми международными актами". И вот Киев решил покорить или уничтожить людей в Крыму тем, что уже столько лет оставляет без воды, а теперь ситуация стала угрожающей для сотен тысяч людей, грозит экологической катастрофой не только для полуострова, но и для бассейна Черного моря», - спрогнозировал Чубаров.

По его словам, Путин способен придумать многое, лишь бы оправдать свои действия в адрес Украины.

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