Поведение президента России Владимира Путина становится все более неадекватным

Политолог из РФ Андрей Пионтковский в интервью "Обозревателю" рассказал, как окружение готовится свергнуть лидера страны-агрессора, передает Politeka.net.

По его словам, успешный имидж Владимира Путина был создан в конце 90-х, но сейчас президент подрывает свой авторитет нелепыми высказываниями.

"Путин становится просто неадекватен. Посмотрите на его лицо, на его поведение", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

"Телевизионная пустышка" Путина уже не работает, что подталкивает представителей власти в РФ к свержению изношенного "вождя". В то же время, политическая элита боится лишиться единственной прокладки между собой и народным гневом.

"У них баланс страха: и оставаться с Путиным страшно, потому что всё обрушивается, он их уже не защищает от недовольства людей, и снимать его страшно", - объяснил Пионтковский.

По словам политолога, в России уже рассматривают возможности наиболее мягкого устранения Владимира Путина с президентского кресла. Сам Пионтковский предполагает два варианта:

"Надо либо убирать его физически, либо назначить на какую-то должность и самим сконцентрировать власть. Снять Путина, осудив за что-то, означает обрушить и себя вместе с ним".

Пионтковский допускает, что Владимира Путина могут незаметно устранить, сославшись на здоровье.

"Самый простой способ – если завтра объявят, что он умер от сердечного приступа или от коронавируса", - отметил эксперт. По его мнению, события последних месяцев, такие как изменение Конституции, свидетельствуют о подготовке к другому способу смены власти. - "Создание какого-то госсовета, обнуление сроков – говорит о том, что они пытаются это сделать менее жестким способом. Создать госсовет, оставив его формально, но лишив его фактической власти".

Напомним, Невзоров объяснил, зачем Путин затеял конфликт с Украиной.

Как сообщала Politeka, актер Анисифоров рассказал, как Путин обманывает россиян.

Также Politeka писала, что Глоба определил судьбу Донбасса и поведал о будущем Крыма.