Поведение президента России Владимира Путина становится все более неадекватным
Политолог из РФ Андрей Пионтковский в интервью "Обозревателю" рассказал, как окружение готовится свергнуть лидера страны-агрессора, передает Politeka.net.
По его словам, успешный имидж Владимира Путина был создан в конце 90-х, но сейчас президент подрывает свой авторитет нелепыми высказываниями.
"Путин становится просто неадекватен. Посмотрите на его лицо, на его поведение", - подчеркнул Андрей Пионтковский.
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"Телевизионная пустышка" Путина уже не работает, что подталкивает представителей власти в РФ к свержению изношенного "вождя". В то же время, политическая элита боится лишиться единственной прокладки между собой и народным гневом.
"У них баланс страха: и оставаться с Путиным страшно, потому что всё обрушивается, он их уже не защищает от недовольства людей, и снимать его страшно", - объяснил Пионтковский.
По словам политолога, в России уже рассматривают возможности наиболее мягкого устранения Владимира Путина с президентского кресла. Сам Пионтковский предполагает два варианта:
"Надо либо убирать его физически, либо назначить на какую-то должность и самим сконцентрировать власть. Снять Путина, осудив за что-то, означает обрушить и себя вместе с ним".
Пионтковский допускает, что Владимира Путина могут незаметно устранить, сославшись на здоровье.
"Самый простой способ – если завтра объявят, что он умер от сердечного приступа или от коронавируса", - отметил эксперт. По его мнению, события последних месяцев, такие как изменение Конституции, свидетельствуют о подготовке к другому способу смены власти. - "Создание какого-то госсовета, обнуление сроков – говорит о том, что они пытаются это сделать менее жестким способом. Создать госсовет, оставив его формально, но лишив его фактической власти".
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