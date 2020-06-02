В Кабмине Дениса Шмыгаля нашли министров с самым высоким и низким доходом

Декларации членов Кабмина сравнило издание "Слово і Діло". При этом учитывались не только личные доходы чиновников, но и заработки их семейств.

Как выяснилось, самым богатым членом нового Кабмина оказался вице-премьер, министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. За 2019 год его доходы достигли 63,8 млн гривен. Из них было 19,6 млн гривен зарплаты, 367,5 тысячи гривен зарплаты по совместительству, около 30 тысяч гривен страховых выплат, около 1,5 млн гривен гонораров. Помимо этого, Резников хранит 300 тысяч евро наличными и имеет гривневые и валютные накопления на банковских счетах.

Следом за ним идет министр развития экономики Игорь Петрашко с общим годовым доходом в 53,4 млн гривен. Из них 13,7 млн гривен он получил в виде зарплаты.

Далее расположились министр развития общин Алексей Чернышов и глава Минздрава Максим Степанов с доходами более 20 млн гривен и глава МВД Арсен Аваков (14,9 млн гривен).

Самым «бедным» министром стал новый глава Минфина Сергей Марченко, который за 2019 год получил «всего» 300 тысяч гривен.

Сам премьер Денис Шмыгаль за год получил 7,6 млн гривен. Из них 2,2 млн гривен составила зарплата на его предыдущем месте работы – Бурштынской ТЭС, 230 тысяч гривен он получил от Ивано-Франковской обладминистрации, а еще 925,5 тысяч гривен -зарплатой по совместительству. Также у премьера есть 155 тыс. долларов наличными и счета в банках.

Напомним, Разумков с женой похвастались своими богатствами, появился полный список.

Как сообщала Politeka, Шмыгаль задекларировал космические суммы и особняк на миллион: чем еще богат премьер.

Также Politeka писала, что уволенный глава «Укрзализныци» получил зарплату в апреле больше, чем у Трампа.