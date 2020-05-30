Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал электронную декларацию за 2019 год
Тогда он еще занимал должность главы Ивано-Франковской ОГА. Декларация Шмыгаля опубликована на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Так, все недвижимое имущество Дениса Шмыгаля зарегистрировано во Львове, где у него есть большой дом на 215 квадратных метров, зарегистрированный на жену Екатерину, который стоил в 2013 году более 1 миллиона гривень.
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Кроме дома, во Львове Шмыгали также имеют гараж на 15 квадратов и два земельных участка на 151 и 458 квадратных метров.
В Каменце Львовской области также есть нежилое помещение на 417 квадратов стоимостью почти 5 миллионов гривень. В Хороснице Мостиского района – по земельному участку самого Шмыгаля и его жены. Каждая имеет по 2,2 тысячи квадратных метров.
Ездит украинский премьер на кроссовере Land Rover Discovery SPORT 2016 года. Указанная стоимость автомобиля составляет 832 тысячи гривень.
В первой половине 2019 года Шмыгаль продолжал работать в компании ДТЭК. От дочерних компаний Западэнерго и Востокэнерго он получил почти 3,16 миллиона зарплаты.
В начале августа 2019 года Шмыгаль стал председателем Ивано-Франковской ОГА, где проработал до февраля 2020 года. Кроме того, как оказалось его зарплата за 5 месяцев 2019 года на посту главы области составляет 229 тысяч 958 гривень.
Жена главы правительства Екатерина зарплату не декларировала, при этом в 2019 году она получила от государства социальные выплаты на сумму 25 тысяч 100 гривень. В наличке Шмыгаль держит 92 тысячи гривен, а на банковских счетах – 235 тысяч долларов.
В наличке Шмыгаль держит 92 тысячи гривен, а на банковских счетах – 235 тысяч долларов.
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